Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров отреагировал на кончину Абдулманапа Нурмагомедова.

На своей странице в «Инстаграме» Тактаров опубликовал видео, на котором они с Нурмагомедовым-старшим совершают пробежку в горах.

Под публикацией Тактаров оставил следующую подпись: «Ушел очень хороший человек. Тренер и учитель. Спи спокойно…».

«Смотрю на эти кадры и понимаю, что ушла частичка меня», — сказал Тактаров.

Напомним, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни в возрасте 57 лет в одной из московских клиник. Он находился в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Абдулманап перенес инфаркт и находился в коме, а также был подключен к аппарату ИВЛ. О его смерти 3 июля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.