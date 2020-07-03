16-летний японский школьник угрожал взорвать офис студии Konami из-за поражения в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2020 Mobile

По информации Yomiuri, школьник проиграл матч из-за проблем с соединением. Разозлившись, он оставил комментарий в игровом магазине и пообещал, что взорвет офис Konami и убьет сотрудников студии. После этого подросток был арестован, отрицать свою вину он не стал.

Напомним, выход PES Mobile 2020 состоялся в октябре 2019 года для Android и iOS.