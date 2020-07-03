Стартовала вторая свободная практика этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии

В Шпильберге (Австрия) на автодроме «Ред Булл Ринг» стартовал первый этап Гран-при Формулы-1 нынешнего сезона. В 16:00 началась вторая свободная практика, прямая трансляция доступна по ссылке.

Ранее завершилась первая тренировка, лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его напарник Валлтери Боттас стал вторым, Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — третьим. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал с 19-м результатом, его партнер по команде Пьер гасли — с 16-м.

Напомним, третья тренировка и квалификация пройдут в субботу, гонка запланирована на воскресенье.