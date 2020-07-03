Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова.

«Великий человек. Царствие ему небесное», — сказал Емельяненко, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни в возрасте 57 лет в одной из московских клиник.

Ранее он был доставлен в больницу Дагестана 25 мая, у него диагностировали воспаление легких. Из-за ухудшения состояния его спецбортом направили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в коме.

У него был выявлен коронавирус, который дал осложнения. Нурмагомедов перенес инфаркт и был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за его жизнь, но спасти Абдулманапа не удалось.

О его кончине сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу, 3 июля.