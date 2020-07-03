Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук признан лучшим игроком команды по итогам июня.

В минувшем месяце «железнодорожники» провели три матча, в которых набрали семь очков. Подопечные Марко Николича одержали две победы и один раз сыграли вничью. Миранчук стал автором четырех из семи голов, забитых в этих играх.

Пресс-служба «Локомотива» предложила болельщикам определить лучшего футболиста месяца, однако не оставила вариантов для выбора: «Миранчук», «Алексей», «Леша», «Леха», «Брат».

Ранее сообщалось, что Миранчук попал в сферу интересов итальянской «Фиорентины».