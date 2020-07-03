Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отменил пресс-конференцию в связи с кончиной отца.

Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни в возрасте 57 лет в одной из клиник Москвы. Об этом стало известно в пятницу, 3 июля.

«Дорогие друзья, в связи с печальными известиями о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, заявленная на 4 июля пресс-конференция Хабиба отменена. О новой дате пресс-конференции сообщим дополнительно. Благодарим за понимание!» — цитирует организаторов мероприятия Sport24.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов был доставлен в больницу Дагестана 25 мая, у него диагностировали воспаление легких. Из-за ухудшения состояния его спецбортом направили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в коме.

У него был выявлен коронавирус, который дал осложнения. Нурмагомедов перенес инфаркт и был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за его жизнь, но спасти Абдулманапа не удалось.