Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в возрасте 57 лет. Его организм перенес целый букет испытаний – воспаление легких и коронавирус, повлекшие за собой инфаркт и инсульт. С 25 апреля стало известно о болезни Абдулманапа. С 13 мая появились сообщения, что он находится в коме. От начала болезни до смерти прошло 67 дней. Светлая память!

В 5 лет Абдулманап Нурмагомедов впервые увидел амплитудный бросок в исполнении своего отца – на соревнованиях по национальной борьбе. В детстве кумиром Абдулманапа был Завгалав Абдулбеков — 1-й Олимпийский чемпион по борьбе с Северного Кавказа.

В 40-й армии служил Абдулманапа Нурмагомедов, подготавливая в 1982-м году людей в Афганистан, поскольку уже был мастером спорта. Каждые 3 месяца отправляли в «Афган» 150 новых солдат.

Будучи спортсменом, Абдулманап добился звания мастера спорта и выигрывал соревнования по 2-м видам единоборств – дзюдо и самбо.

В возрасте 24 лет в семье Нурмагомедовых родился первый сын — Магомед. Через 2 года появился второй — Хабиб.

Первый этаж своего дома Нурмагомедов-старший оборудовал под спортзал, в котором делали первые шаги в спорте 18 сельских мальчишек.

4 быка продал Абдулманап, чтобы оборудовать более просторный спортзал в школе. Новый зал был открыт 11 сентября 1987 года.

В этом спортзале занимались борьбой 36 будущих мастеров спорта, 8 мастеров спорта международного класса, 2 заслуженных мастеров спорта и 4 заслуженных тренера России.

В 1992 году младший брат Абдулманапа Нурмагомед Нурмагомедов стал чемпионом мира по спортивному самбо — это первый успех в тренерской карьере Абдулманапа.

6 сирот приютил Абдулманап, после чего сделал их чемпионами мира. Это было уже в начале 2000-х, когда семья Нурмагомедовых переехала в Махачкалу.

16 лет было старшему сыну Магомеду, когда он входил в сборную Дагестана по вольной борьбе. Хабибу было 14, но он стремился не отставать от старшего брата и просил отца брать его на сборы со взрослыми. За несколько лет Хабиб провел около 15 таких сборов. Уже в 16 лет Хабиб входил в тройку лучших в России по рукопашному бою и по боевому самбо.

«Что Магомеду удавалось в 2 года, Хабибу — в 3. В 10 Магомед делал то, до чего Хабиб дотягивался в 12. Я их сравнивал. А вот в физическом плане Хабиб брата опережал. В 8 делал то, что Магомед мог в 10», — говорил Нурмагомедов-старший.

В 19 лет старший сын Магомед получил травму и в 2005-м вынуждено завершил карьеру спортсмена. Хабиб тоже хотел уйти из спорта в 19, но Абдулманап его переубедил. В конце концов, в 2011-м младшего Нурмагомедова подпишет UFC, через 7 лет он станет чемпионом промоушена. До титула Хабиб дойдет с рекордом 25-0, проиграет за карьеру не только 0 боев, но и 0 раундов.

21 день длится фирменная диета Абдулманапа Нурмагомедова, которая называется «медок». 3 недели боец есть только 4 продукта (финики, орехи, черную икру и мед), запивая их водой.

200 тысяч рублей – стала стоимость мастер-класса Абдулманапа Нурмагомедова после того, как его сын стал чемпионом UFC. «Это минимум. Без этой суммы на два часа работы я никуда не выезжаю», — говорил Нурмагомедов-старший.

18 чемпионов мира по боевому самбо воспитал Абдулманап Нурмагомедов и вошел в книгу рекордов Гиннесса. Чемпионами мира под его руководство по различным видам спорта стали 28 спортсменов. Его сын, Хабиб Нурмагомедов, уже скоро может стать №1 за всю историю ММА.