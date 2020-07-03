Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова. Отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова ушел из жизни в возрасте 57 лет.

Черчесов сообщил, что планировал встретиться с Хабибом на матче ЦСКА — «Спартак», но боец не смог посетить игру. Встреча была перенесена на матч «Спартака» и «Тамбова».

«Я даже приготовил для него памятный сувенир — мяч с автографом. Но, к сожалению, встречу вновь придется отложить, так как сегодня мы узнали о скоропостижной кончине его отца, выдающегося тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Хабиб — спортсмен и мужчина, уверен, что он справится с этим испытанием», — сказал Черчесов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов был доставлен в больницу Дагестана 25 мая, у него диагностировали воспаление легких. Из-за ухудшения состояния его спецбортом направили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в коме.

У него был выявлен коронавирус, который дал осложнения. Нурмагомедов перенес инфаркт и был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за его жизнь, но спасти Абдулманапа не удалось.