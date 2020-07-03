Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал признание московского ЦСКА чемпионом России.

Третьяк отметил, что не стал бы отделять друг от друга регулярный чемпионат и стадию плей-офф. Он подчеркнул, что решение принималось по спортивному принципу, оценивалась игра команды на обеих стадиях чемпионата.

«ЦСКА был сильнее остальных клубов как по очкам, так и в плей-офф. До последнего момента команда выглядела предпочтительней других соперников, у нее был стабильный состав», — сказал Третьяк, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, петербургский СКА и казанский «Ак Барс» разделили второе место, так как имеют одинаковые показатели по основным статистическим параметрам. Третье место досталось московскому «Динамо».