Тульский «Арсенал» официально объявил о том, что выкупил трансфер полузащитника Даниила Лесового у петербургского «Зенита». Информация приводится на официальном сайте оружейников.

Отмечается, что у «Арсенала» было приоритетное право на выкуп трансфера Лесового, чем тульский клуб и воспользовался. 22-летний полузащитник проводит второй сезон за туляков, выступая на правах аренды.

«Соглашение полузащитника с ПФК «Арсенал» рассчитано на три года», — написано в сообщении тульского клуба.

В текущем розыгрыше чемпионата России Лесовой сыграл 23 встречи и забил три гола.

«Арсенал» занимает десятое место в чемпионате России после 25 туров. В ближайшем туре 4 июля сыграет московским «Динамо».