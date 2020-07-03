Российская фигуристка Бетина Попова, ранее выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, рассказала о сложностях в ходе карьеры.

Попова отметила, что в глазах болельщиках виделась легкомысленной, поскольку ко все относилась с юмором. Это помогало, потому что в детстве, по словам Поповой, бывали разные мысли.

«Были мысли прыгнуть с крыши, потому что в один момент я никак не могла похудеть. Не могла выйти на тренировку. Мне было стыдно, было страшно прийти на взвешивание. И я думала: а может… Зачем это все?», — приводит слова Поповой «Матч ТВ».

Напомним, в феврале 2020 года 23-летняя Попова завершила карьеру из-за проблему со здоровьем у ее партнера 25-летнего Сергей Мозгова. Вместе они становились чемпионами Универсиады-2019, а также были вторыми на чемпионате России среди юниоров и в финале Кубке страны.