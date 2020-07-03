Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призвала болельщиков глянуть первую в истории премию ISU Skating Awards.

Медведева записала видео, которое разместил Международный союз конькобежцев (ISU).

«Привет! Меня зовут Евгения Медведева. Вы все знаете, что в этом месяце состоится вручение премий ISU Skating Awards. Я хочу вам напомнить, что прямую трансляцию с церемонии вы сможете посмотреть на странице премии. Надеюсь вас всех там увидеть и что вам все понравится. Пока!» – заявила в ролике Медведева.

Напомним, церемония ISU Skating Awards состоится в онлайн-формате 11 июля. Медведева может выиграть там премию за лучшую программу. Конкурентами у нее выступают французы Кевин Аймо и Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.