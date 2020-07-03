Тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова.

Тренер отметил, что ему очень печально слышать о смерти отца Хабиба.

«Гений единоборств, который очень сильно вдохновил множество бойцов. Жаль, он только вышел на пик тренерской карьеры, большая трагедия. Пусть покоится с миром. Наилучшие пожелания его семье в столь сложное время», — написал Кавана в твиттере.

Напомним, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов 3 июля 2020 года скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров. Специалист перенес пневмонию, коронавирус, инсульт и проблемы с сердцем.