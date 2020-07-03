Президент России Владимир Путин лично выразил чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью его отца Абдулманапа.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин сам позвонил российскому бойцу.

Отметим, что президент РФ и Нурмагомедов-старший были знакомы. В сентябре 2019 года они встречались в аэропорту Дагестана, куда Путин находился с рабочей поездкой.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов был доставлен в больницу Дагестана 25 мая, у него диагностировали воспаление легких. Из-за ухудшения состояния его спецбортом направили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в коме.

У него был выявлен коронавирус, который дал осложнения. Нурмагомедов перенес инфаркт и был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за его жизнь, но спасти Абдулманапа не удалось.