Отец полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова Александр отозвался об интересе к его сыну со стороны петербургского «Зенита».

По словам Глушенкова-старшего, пока рано говорить о трансферах — пусть стабильно заиграет в «Крыльях» и следующие пять туров проведет на том же уровне.

«Как он выдержит этот ритм, как пройдёт пять игр — после этого будет ясно, что и как. Думаю, если проявит такую же стабильность, то должно получиться и со «Спартаком». Может, кто-то ещё интерес проявит», — приводит слова Глушенкова-старшего «Матч ТВ».

Напомним, что 20-летний Глушенков принадлежит московскому «Спартаку», контракт которого действует до лета 2023 года. Зимой Глушенков перебрался в аренду в «Крылья Советов» и здорово провел три матча после возобновления сезона после паузы, связанной с пандемией коронавируса.