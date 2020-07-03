Московское «Динамо» на своем поле примет тульский «Арсенал» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 4 июля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым. В роли его ассистентов выступят Егор Болховитин и Рашид Абусуев. Резервным арбитром назначен Роман Галимов.

На данный момент «Динамо» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 32 очка после 24 матчей. Одну игру москвичи пропустили из-за коронавируса в команде. «Арсенал» идет на десятом месте, набрав 28 очков в 25 встречах.