Московский «Спартак» на своем поле примет «Тамбов» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 4 июля, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко и Владимир Миневич. Резервным арбитром назначен Антон Анопа.

На данный момент «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 32 очка после 25 матчей. «Тамбов» идет на 14-м месте, набрав 25 очков в 25 встречах. От зоны вылета в ФНЛ команду отделяют два балла.