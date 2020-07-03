Комментатор Дмитрий Губерниев предложил кандидатам на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктору Майгурову и Владимиру Драчёву провести публичные дебаты перед внеочередными выборами. Губерниев поведал об этом в своём телеграм-канале.

«В прямом эфире программы „Все на Матч“ предложил кандидату на пост главы СБР Виктору Майгурову дебаты с нынешним президентом организации Владимиром Драчёвым! Дебаты в прямом эфире Матч ТВ! Майгуров согласился, ждём решения Драчёва», — написал Губерниев, заметив, что Собак и Соболь после таких дебатов биатлонистов загрустят и точно уйдут в монастырь.

Напомним, внеочередная отчётно-выборная конференция СБР пройдет 11 июля. Единственным соперником Виктора Майгурова, претендующего на пост руководителя СБР, является действующий президент организации Владимир Драчёв.