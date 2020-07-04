«Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить в Самаре на одноименном стадионе сегодня, 4 июля, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с Николаевм Волошиным. В роли его ассистентов выступят Константин Шаламберидзе и Дмитрий Чельцов. Резервным арбитром назначен Евгений Буланов.

На данный момент «Ростов» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 42 очка после 25 матчей. «Крылья Советов» идут на предпоследнем, 15-м месте, и находятся в зоне вылета. Команда набрала всего 23 очка. После поражения от «Зенита» главный тренер Миодраг Божович покинул «Крылья», его сменил Андрей Талалаев.