Московский «Локомотив» на своем поле примет «Сочи» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на «РЖД Арене» сегодня, 4 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным. В роли его ассистентов выступят Адлан Хатуев и Алексей Ширяев. Резервным арбитром назначен Артур Фёдоров.

На данный момент «Локомотив» располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 48 очков после 25 матчей. Если подопечные Марко Николича сегодня потеряют очки, то «Зенит» может оформить чемпионство уже завтра в случае победы над «Краснодаром».

«Сочи» идет на девятом месте с 29 очками.