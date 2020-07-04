Грозненский «Ахмат» на своем поле примет ЦСКА в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на «Ахмат-Арене» сегодня, 4 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с Павлом Кукяном. В роли его ассистентов выступят Александр Кудрявцев и Рустам Мухтаров. Резервным арбитром назначен Юнус Кошко.

На данный момент ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 40 очков после 25 матчей. В предыдущем матче подопечные Виктора Гончаренко обыграли московский «Спартак». «Ахмат» идет на 13-м месте с 27 очками.