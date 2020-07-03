Воспитанница Алексея Мишина Анастасия Гулякова рассказала, как соревнуется с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой в прыжках. Спортсменки конкурируют между собой в исполнении акселя.

Тренер Алексей Мишин устраивает соревнование. Гулякова рассказывает, что после прыжков берет за руки как боксеров. И кто победил, того руку поднимает вверх. Если обе сделали, то поднимает руки обеих. А если не сделал, то опускает руки вниз.

Гулякова отметила, что выиграла у Туктамышевой всего пару раз, а пару раз была ничья.

«В этих случаях Алексей Николаевич опускает наши руки со словами «это плохо», — приводит слова Гуляковой Sport 24.

Ранее российская фигуристка Анастасия Гулякова рассказала о том, как собирается усложнять программы в сезоне-2020/21.

Напомним, ранее группа Алексея Мишина по ряду причин отказалась от сбора в Кисловодске на базе «Юг Спорт», спортсмены будут проводить подготовку в Петербурге, когда откроют катки.