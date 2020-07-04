В Шпильберге на автодроме «Ред Булл Ринг» продолжается этап Гран-при Австрии — первые соревнования Формулы-1 в сезоне-2020. Сегодня, 4 июля, пройдут третья свободная практика и квалификация.

Свободные заезды стартуют с 13:00 по московскому времени. Накануне состоялись две тренировки, лучшие результаты оба раза показали пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. В тройку поочередно попали Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

Квалификация начнется в 16:00 мск и определит позиции пилотов на стартовой решетке.

Сама гонка состоится днем позднее, в воскресенье, в 16:10. Пилотам предстоит преодолеть 71 круг, общая протяженность дистанции составит 306,452 километра.