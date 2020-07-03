Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итог пятничных тренировок Гран-при Австрии. Напомним, Квят в первой практике стал только 19-м в первой сессии. Во второй практике Квят показал двенадцатый результат, опередив Пьера Гасли, который оказался 17-м.

По словам Квята, первая часть пятничных свободных заездов получилась для «Альфа Таури» сложной. Команда не была удовлетворена рабочим окном, в котором функционировала машина, но во второй тренировке Квят был более доволен, так как «Альфа Таури» смогл улучшить автомобиль и сделать шаг вперёд.

«У нас ещё остаётся работа перед субботой, но я настроен позитивно: мы сможем найти то, что необходимо, чтобы ещё улучшить машину к завтрашнему дню», — цитирует россиянина пресс-служба «Альфа Таури».

Напомним, третья тренировка и квалификация пройдут в субботу, гонка запланирована на воскресенье.