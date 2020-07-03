Бойцы смешанных единоборств Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков отменили свой вылет на бои в UFC, которые должны пройти на «Бойцовском острвое». Причина — смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба Нурмагомедова.

«Умар и Тагир отменили вылет на «Бойцовский остров» в связи со сложившейся ситуацией», — цитирует ТАСС представителя команды спортсменов.

Отметим, что вылет бойцов должен был состояться 4 июля. На «Бойцовском острове» Уланбеков 18 июля должен драться против украинца Александра Доскальчука. Умар Нурмагомедова 25 июля должен провести бой с британцем Натаниэлем Вудом.

Абдулманап Нурмагомедов умер в пятницу, 3 июля, в возрасте 57 лет после болезни, которая длилась с 25 апреля.