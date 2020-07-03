Защитник «Зенита» Алекс Ренфро покинул клуб и подписал соглашение с «Сан-Пабло Бургос». Как сообщает испанский клуб на официальном сайте, американец проведет в команде ближайший сезон 2020/2021.

Напомним, Ренфро пополнил «Зенит» в перед сезоном-2019/2020. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ баскетболист сыграл в одиннадцати матчах, набирая в них 10,5 очка, делая 2,6 подбора и совершая 6,1 паса. В Евролиге разыгрывающий сыграл 22 матча (17 — в старте), набирая в них шесть очков, делая 4,6 паса и собирая 1,7 подбора.

Ранее Ренфро уже выступал в чемпионате Испании, играя за «Вальядолид», «Басконию», «Барселону» и «Манресу». Кроме того, 34-летний Ренфро играл в Турции, Германии, Хорватии, Латвии и Сербии.