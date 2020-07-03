Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи принес соболезнование Хабибу Нурмагомедову, у которого в пятницу, 3 июля, умер папа — успешный тренер Абдулманап Нурмагомедов.

«Душераздирающе слышать эту новости о легенде Абдулманапе Нурмагомедове. Мне очень жаль, Хабиб. Твой отец ушел с сердцем, наполненным гордостью, зная, что ты продолжишь его наследие», — написал Гэтжи в твиттере.

Абдулманапа Нурмагомедова в возрасте 57 лет. В конце апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы с двусторонней пневмонией. У него был обнаружен коронавирус, а также случился инсульт.

Нурмагомедов-старший подготовил 18 чемпионов мира.