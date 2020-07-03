Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила соболезнования близким чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в связи со смертью его папы Абдулманапа.

Тарасова желает семье Нурмагомедовых со стойкостью перенсти эту потерю. По ее словам, Нурмагомедов-старший был великим тренером, большим человеком, воспитавших многих чемпионов и сделавший много открытий для спорта.

«Хабибу все время будет тяжело, смерть отца не забывается. Но ему надо держаться, так как тренер учил его поступать в тяжелых ситуация. Он подарил ему много любви… Самое главное, прошу Хабиба не принимать поспешных решений и стойко воспринимать все невзгоды», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, Нурмагомедов-старший умер в пятницу в возрасте 57 из-за осложнений, вызванных коронавирусом.