Состоялось заседания контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС, на котором «Оренбургу» было присуждено техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на игру с «Уралом». Встреча должна была пройти в рамках 25-го тура чемпионата России с «Уралом».

«Урал» уже был готов вылететь на игру, но управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало домашнему клубу проведение встречи с «Уралом» из-за эпидемии коронавируса в команде. Екатеринбуржцы узнали об этом, когда ожидали посадку на самолет.

«КДК РФС принял решение о присуждении поражения ФК «Оренбург» со счетом 0:3 и победы ФК «Урал» со счетом 3:0 в связи с не обеспечением принимающей стороной условий проведения встречи, повлекшее за собой ее срыв», — цитирует РФС слова председателя КДК Артура Григорьянца.

При этом, по новому регламенту, принятому РФС, «Оренбург» не снимается с чемпионата. Ранее после двух технических поражений клуб РПЛ исключали из первенства.