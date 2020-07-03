На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС состоялся разбор поступка Романа Зобнина в игре 25-го тура РПЛ против ЦСКА. В московском дерби полузащитник был удален после просмотра VAR на 77-й минуте.

Футболист сборной России ударил локтем хавбека ЦСКА Ивана Облякова. За этот поступок КДК дисквалифицировал игрока две матча.

«КДК принял решение дисквалифицировать футболиста «Спартака» Романа Зобнина на два матча РПЛ за агрессивное поведение», — цитирует официальный сайт РФС слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца.

Кроме того, наказан автор дубля в этом матче полузащитник армейцев Никола Влашич. По решению КДК, он должен будет выплатить 100 тыс. рублей штрафа за нарушение регламента РПЛ.