Ирландский боец, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказал слова скорби после известия о смерти Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба Нурмагомедова, который победил Конора в октябре 2018 года.

«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Мои соболезнования. Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал Макгрегор в твиттере.

Напомним, Нурмагомедов-старший скончался сегодня, 3 июля, в возрасте 57 лет. Еще в конце апреля отец Хабиба угодил в госпиталь с двусторонней пневмонией. У него был обнаружен коронавирус. 3 мая его перевезли в госпиталь в Москву, а 13 мая он попал в реанимацию. Нурмагомедов перенес инсульт, у него возникли осложнения на сердце.