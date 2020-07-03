Женская сборная России по биатлону с 5 июля возьмет старт тренировок на сборе в межсезонье. Централизованная подготовка состоится в Ижевске.

Как отмети старший тренер сборной Михаил Шашилов, не все члены команды будут присутствовать на сборах с первых дней. В частности, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Кристина Резцова прилетят в Ижевск позже.

«Юрлова в Австрии с ребёнком, Куклина проходит углубленное медобследование в Петербурге, Резцова переболела. Эти три спортсменки приедут в расположение команды позже», — приводит слова Шашилова «Р-спорТ».

Шашилова отметил, что сборы будут длиться 17 дней, то есть до 23 июля. В ходе сборов биатлонисты будут проходить тестирование на COVID-19 на базе в Ижевске. По приезду у всех возьмут мазок.