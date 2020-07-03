42-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон собирается доучиться в школе, которую он так и не закончил.

Буффон рассказал, что сделает это по окончании карьеру во время творческого отпуска.

«Я смогу посвятить время себе и семье. А еще я хочу доучиться в старшей школе. Родители 30 лет выносили мне мозг из-за этого, – сказал Буффон в эфире в инстаграм-аккаунта Randstaditalia.

Напомним, что Буффон дебютировал в основном составе «Пармы» в 16 лет – в 1995 году. Свой первый матч за сборную Италии он сыграл в 1997-м.

В нынешнем сезоне Серии А Буффон, продливший контракт 29 июня на год, сыграл семь матчей, пропустив семь мячей.