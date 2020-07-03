Волгоградский «Ротор», завоевавший право выступать в РПЛ по итогам прошлого сезона, собирается отказаться от участия главном дивизионе страны. Как отмечает «Аргументы», клуб, занявший первое место в ФНЛ, имеет проблемы с финансами.

В случае отказа «Ротора», а также «Химок», находящихся в аналогичной ситуации, то по итогам текущего чемпионата России ни одна команда не покинет Российскую премьер-лигу.

Напомним, в данный момент «Оренбург» занимается последнее, шестнадцатое место, в РПЛ. На 15-м месте находятся «Крылья Советов».

«Ротор» не выступал в высшем дивизионе чемпионата России с 2004 года.