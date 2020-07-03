UFC опубликова соболезнования в связи со смертью российского тренера, отца Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа Нурмагомедова.

«Семья UFC адресует самые искренние соболезнования семье Нурмагомедовых в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова», — сообщает официальный Twitter промоушена.

Отметим, что Нурмагомедов-старший будет похоронен в Кировауле — родном селе в Дагестане. Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и 27 других чемпионов мира ушел из жизни сегодня в возрасте 57 лет в московской больнице.

Ранее он был доставлен в больницу Дагестана 25 мая, у него диагностировали воспаление легких. Из-за ухудшения состояния его спецбортом направили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в коме.

О его кончине сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу, 3 июля.