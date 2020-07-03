Умер отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, Роман Зобнин дискваилифицирован на два матча, ЦСКА стал чемпионом России по хоккею, — эти и другие новости пятницы Nevasport.

Умер отец Хабиба

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в возрасте 57 лет. Его организм перенес целый букет испытаний – воспаление легких и коронавирус, повлекшие за собой инфаркт и инсульт. С 25 апреля стало известно о болезни Абдулманапа. С 13 мая появились сообщения, что он находится в коме. От начала болезни до смерти прошло 67 дней.

Зобнина дисквалифицировали на два матча за удаление в матче с ЦСКА

На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС состоялся разбор поступка Романа Зобнина в игре 25-го тура РПЛ против ЦСКА. В московском дерби полузащитник был удален после просмотра VAR на 77-й минуте. Футболист сборной России ударил локтем хавбека ЦСКА Ивана Облякова. За этот поступок КДК дисквалифицировал игрока две матча.

ЦСКА признан чемпионом России, СКА и «Ак Барс» поделили второе место

Федерация хоккея России (ФХР) на официальном сайте объявила московский ЦСКА чемпионом России по итогам минувшего сезона, который завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. СКА и «Ак Барс» разделили второе место, так как имеют одинаковые показатели по основным статистическим параметрам. Третье место досталось московскому «Динамо».

«Оренбургу» засчитали техническое поражение в матче с «Уралом»

Состоялось заседания контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС, на котором «Оренбургу» было присуждено техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на игру с «Уралом». Встреча должна была пройти в рамках 25-го тура чемпионата России с «Уралом».

Разыгрывающий «Зенита» Ренфро перешел в испанский чемпионат

Защитник «Зенита» Алекс Ренфро покинул клуб и подписал соглашение с «Сан-Пабло Бургос». Как сообщает испанский клуб на официальном сайте, американец проведет в команде ближайший сезон 2020/2021. Напомним, Ренфро пополнил «Зенит» в перед сезоном-2019/2020.