Похороны тренера и отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова состоялись в селе Кироваул Кизлюртовского района Дагестана.

Семья Нурмагомедовых не стала тянуть и организовала все оперативно. Участие в церемонии приняли родственники и друзья семьи покойного..

Напомним, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в конце апреля 2020 года. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

За свою тренерскую карьеру Абдулмана воспитал 18 чемпионов мира по самбо и 28 чемпионов мира в других видах спорта.