Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может перебраться в «Манчестер Сити». Если аргентинец решит покинуть свой нынешний клуб, то его подпишет нынешняя команда Хосепа Гвардиолы.

Как сообщает аргентинский журналист Fox Sports Кристиан Мартин, вероятность перехода Месси в «Манчестер Сити» действительно существует.

«Это подтверждают мои источники в Каталонии и Англии. Условиями сделки будут довольны все стороны», — написал Мартин в инстаграме.

Ранее в СМИ проскакивала информация, что Месси приостановил переговоры о продлении контракта и хочет уйти из «Барселоны» в 2021 году.

Напомним, Месси дебютировал в первой команде «Барселоны» в 2004 году. Текущее соглашение 33-летней легенды с каталонским клубом рассчитано до лета 2021 года.