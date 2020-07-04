Экс-временный чемпион UFC Тони Фергюсон выразил соболезнования россиянину Хабибу Нурмагомедову после смерти его отца. Заслуженный тренер России Абдулманап Магомедович Нурмагомедов умер 3 июля в возрасте 57 лет.

«Мои искренние соболезнования Хабибу и всей его семье. Держись, приятель! Уважение твоему отцу Абдулманапу. Он будет в первых рядах, когда мы, надеюсь, все же сразимся», — написал американец в инстаграме.

Напомним, Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона в главном бою на UFC 249 и получил статус временного чемпиона UFC в легком весе, а также право на титульный бой с Нурмагомедовым. Их бой был запланирован на сентябрь 2020 года.