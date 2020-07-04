Тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес выразил соболезнования в связи со смертью отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. Заслуженный тренер России умер 3 июля в возрасте 57 лет.

Мендес отметил, что мир потерял великокого тренера ММА и мастера боевых искусств, а Россия потеряла великого гуманиста, любщего свой народ и всегда стремящего помогать тем, кто нуждается.

Мендес подчеркнул, что семья потеряла великого отца — Хабиб потерял наставника, тренера и отца, которого беззаветно любил, а сам специалист потерял отличного друга и коллегу-тренера, которого всегда будет помнить и чувствовать привилегию, что его принимали как члена семьи.

«Я знаю, что ты сейчас в хорошем месте, Бог с тобой. Покойся с миром, Абдулманап», — написал Мендес в инстаграме.

Нурмагомедов-старший находился в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Абдулманап перенес инфаркт и находился в коме, а также был подключен к аппарату ИВЛ. О его смерти 3 июля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.