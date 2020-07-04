Бывший полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер может возобновить карьеру. Как отмечает AS, 36-летнему герою ЧМ-2010 сделал предложение «Утрехт». В данный момент футболист рассматривает этот вариант.

По словам технического директора «Утрехта» Джорди Зуидам, связь с Уэсли поддерживалась клубом на протяжении многих лет.

«Мы провели несколько бесед, в том числе, о возможном возвращении. Он возьмет время на раздумья», — сказал Зуидам.

Напомним, Снейдер завершил карьеру в августе 2019 года. На клубном уровне он выступал за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу». Ранее СМИ сообщали, что возобновить карьеру в «Гронингене» может бывший партнер Снейдера Арьен Роббен.