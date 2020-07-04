Сербский специалист Марко Попович покинул позицию помощника генерального директора «Зенита». Петербургский клуб принял решение не продлевать соглашение с хорватом.

Напомним, хорватский экс-баскетболист Марко Попович был официально назначен помощником гендиректора команды в декабре.

В бытность игровой карьеры Попович выступал в казанском УНИКСе и в «Химках» и завершил выступать в 2019 году в составе «Фуэнлабрады».

Напомним, что следующий сезон «Зенит» также сыграет в Евролиге. Командой продолжит руководить испанский тренер Хави Паскуаль. В данный момент клуб занимается селекцией.