Матч за Суперкубок России в этом сезоне пройдет не в летнее межсезонье, как это обычно бывает, а зимой. Об этом рассказал коммерческий директор РПЛ Павел Суворов. Напомним, что в матче за Суперкубок России играют победитель чемпионата и обладатель Кубка страны.

«При планировании структуры календаря на будущий сезон рассмотрим различные варианты проведения во время зимнего перерыва, — приводит слова Суворова ТАСС.

Трофей Суперкубок России разыгрывался 17 раз. С 2003 по 2011 год игра проходила в марте, а после перехода на систему «осень-весна» с 2012 года его стали разыгрывать в июле.

Рекордсменом по числу победу в Суперкубке является ЦСКА. «Зенит» четыре раза был обладателем данного трофея.