Наставник «Зенита» Сергей Семак стал лучшим тренером июня в РПЛ. Об этом сообщает официальный твиттер лиги.

За главного тренера сине-бело-голубых проголосовали болельщики клубов РПЛ. Эксперты телеканала «Матч Премьер» проголосовали за Игоря Шалимова, возглавляющего грозненский «Ахмат».

Напомним, в трех матчах после возобновления сезона лидер РПЛ «Зенит» набрал максимальное количество очков, одержав победы над ЦСКА (4:0), «Крылья Советов» (2:1) и «Тамбовом» (2:1).

Кроме Семака и Шалимова лучшим тренером месяца могли стать Марко Николич («Локомотив»), Валерий Карпин («Ростов») и Вадим Евсеев («Уфа»).