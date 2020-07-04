Коронавирус: сколько заболевших в России на 4 июля

Согласно официальной статистике на пятницу, 3 июля, в России зафиксированы 6 632 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 674 515, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки по выздоровлению выписаны 8 968 человек, всего 446 879 россиянина успешно преодолели болезнь. 10 027 пациентов скончались, за последние 24 часа зафиксировано 168 летальных случаев. У 217 609 россиян болезнь находится в активной стадии.

Москва возглавляет список инфицированных регионов. За сутки в столице выявлены 680 новых случаев заражения коронавирусом, всего в городе 224210 зараженных. В Московской области добавились 275 пациентов, общее число инфицированных — 58 766 . В Санкт-Петербурге — 271 новых пациентов, всего заражены 25261 человек.