Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о кончине Абдулманапа Нурмагомедова. Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова умер в пятницу, 3 июля.

Роднина отметила, что поскольку она представитель классических видов спорта, а драки не ее. Впрочем, по словам Родниной, это не отменяет того факта, что ушел достойный человек.

Роднина отметила, что Абдулманап прожил достойную жизнь, воспитал хорошего сына и был примером для многих.

«Жаль, что он так рано ушел. Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки и применять дезинфицирующие средства и сидеть дома – то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни в возрасте 57 лет в одной из московских клиник. О его кончине сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.