«Динамо» и тульский «Арсенал» встретятся в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 4 июля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

На данный момент «Динамо» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 32 очка после 24 матчей. Одну игру москвичи пропустили из-за коронавируса в команде. «Арсенал» идет на десятом месте, набрав 28 очков в 25 встречах.

Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым.