«Спартак» встретится с «Тамбовом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 4 июля, начало запланировано на 18:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

На данный момент «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 32 очка после 25 матчей. «Тамбов» идет на 14-м месте, набрав 25 очков в 25 встречах. От зоны вылета в ФНЛ команду отделяют два балла.

Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым.