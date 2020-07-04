«Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов» в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить на «Самара Арене» сегодня, 4 июля, начало запланировано на 18:30 по московскому времени. Бесплатную прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

На данный момент «Ростов» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 42 очка после 25 матчей. «Крылья Советов» идут на предпоследнем, 15-м месте, и находятся в зоне вылета. Команда набрала всего 23 очка.