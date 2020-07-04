Хавбек московского «Локомотива» Алексей Миранчук назван лучшим футболистом РПЛ по итогам июня.

Как сообщает официальный твиттер лиги, за Миранчука при выборе лучшего в прошлом месяца было единогласное решение болельщиков, РПЛ и экспертов телеканала «Матч Премьер».

Отметим, что в трех матчах РПЛ после возобновления сезона Миранчук забил четыре гола. Полузащитник сборной России поразил ворота «Оренбурга» (1:0, победный гол в первом тайме), «Рубина» (2:0, дубль в ворота казанского клуба) и самарских «Крыльев Советов» (1:1, гол на 95-й минуте матча).